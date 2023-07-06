Почему Зеленский передумал устраивать ядерный теракт на Запорожской АЭС?

Руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевские власти ищут поводы для введения на Украину ограниченного контингента НАТО, одним из них может стать провокация в отношении Запорожской АЭС.
Руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевские власти ищут поводы для введения на Украину ограниченного контингента НАТО, одним из них может стать провокация в отношении Запорожской АЭС.
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