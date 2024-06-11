Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16

Евгений Поздняков 10 июня 2024 г., 21:45 Эксперты объяснили намерения Украины разместить часть своих F-16 на территории западных стран В ВСУ впервые раскрыли планы по хранению и использованию истребителей F-16.
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