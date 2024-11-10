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Царьград

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Жительница ДНР рассказала, как попала под обстрел танка ВСУ и выжила

Жительница ДНР рассказала, как попала под обстрел танка ВСУ и выжила

Армия Украины при отступлении из Горняка использовала танк, чтобы атаковать жилые домаЖительница освобождённого Горняка рассказала, что ещё недавно по её городу ездил танк и стрелял по домам с мирными жителями.

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