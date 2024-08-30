Антонов: Россия ставит перед США вопрос возврата захваченной дипсобственности

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия постоянно и на всех уровнях ставит перед США вопрос о возвращении захваченной дипломатической собственности, однако в американской позиции ничего не изменилось.
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