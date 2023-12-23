Бывший игрок СКА Меньшиков обозначил перспективы тренера ЦСКА Фёдорова

По его мнению, команда в тяжёлом положении. Бронзовый призёр чемпионата СССР и бывший игрок СКА Константин Меньшиков прокомментировал игру ЦСКА и оценил перспективы главного тренера команды Сергея Фёдорова.
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