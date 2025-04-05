"Уготован судьбой". Во Франции восхитились спецпредставителем Путина в США

В ходе редкого для российских чиновников визита в американскую столицу спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами занимался выстраиванием диалога.
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