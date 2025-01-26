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Курские новости

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Курянин задолжал по алиментам почти 800 тысяч рублей

Курянин задолжал по алиментам почти 800 тысяч рублей

46-летний житель Курска, ранее осужденный за умышленное убийство двух человек и неоднократно привлекавшийся к ответственности за неуплату алиментов, не отправлял деньги на содержание своих малолетних сыновей в возрасте 6 и 8 лет.

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