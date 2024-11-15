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Неочевидную трудность в работе по мигрантам раскрыл подполковник ФСБ - как в анекдоте: "Расстреливайте, ничего не скажу"

Неочевидную трудность в работе по мигрантам раскрыл подполковник ФСБ - как в анекдоте: "Расстреливайте, ничего не скажу"

Фото: коллаж Царьграда Неочевидную трудность в работе наших силовиков по мигрантам в прямом эфире раскрыл подполковник запаса ФСБ Андрей Попов - как в анекдоте: "Расстреливайте, ничего не скажу".

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Комментарии
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Людмила Патренина
Вопрос сложности в чем? Зачем на них тратить столько времени? Язык не знают - сразу же отправлять на родину. Они лезут к нам как тараканы. Договор есть на работу, пусть предъявляют. В договоре работодатель указан , с него и спрашивать ! А всех остальных отловить и выдворить из страны. Что еще делать с этой миллионной оравой!? Страну вычищать !
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54 мин.
Nikolay Stepanov
А мне способ Трампа в борьбе с миграцией понравился: депортировать эшелонами!
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46 мин.
Виктор Хованов
А их даже спрашивать не надо. Столыпинскими вагонами на историческую родинку вместе с семьями.
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43 мин.

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