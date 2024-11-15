Неочевидную трудность в работе по мигрантам раскрыл подполковник ФСБ - как в анекдоте: "Расстреливайте, ничего не скажу"

Людмила Патренина

Вопрос сложности в чем? Зачем на них тратить столько времени? Язык не знают - сразу же отправлять на родину. Они лезут к нам как тараканы. Договор есть на работу, пусть предъявляют. В договоре работодатель указан , с него и спрашивать ! А всех остальных отловить и выдворить из страны. Что еще делать с этой миллионной оравой!? Страну вычищать !