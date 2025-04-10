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Новый законопроект: Штрафы за товары-нарушители до 30 тысяч рублей

Новый законопроект: Штрафы за товары-нарушители до 30 тысяч рублей

Депутат Дмитрий Гусев предложил штрафы за продажу товаров, которые могут использоваться для противозаконных действий, включая изменения регистрационных знаков.

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