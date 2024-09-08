Агент Миранчука Шпинев об интересе "Сьона": только клуб может давать информацию

Вадим Шпинев, агент экс-полузащитника московского "Локомотива Антона Миранчука, прокомментировал новость о том, что футболистом интересуется швейцарский "Сьон", отметив, что только клуб может давать какую-то информацию, передает Metaratings.
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