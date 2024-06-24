Тест PRIMPRESS: Угадай, сколько стоит авто во Владивостоке

В нынешней ситуации на авторынке Приморья с учетом огромного разнообразия марок моделей, стран и разброса цен очень важно хотя бы немного разбираться в «сортах» продаваемых авто, чтобы не стать несчастной жертвой недобросовестных «перекупов» и суметь найти свой самый лучший автомобиль.
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