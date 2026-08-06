Направление - на Путивль: российские войска пересекли границу на новом участке Поступает информация о том, что российские войска пересекли границу Украины на новом уч.
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Направление - на Путивль: российские войска пересекли границу на новом участке Поступает информация о том, что российские войска пересекли границу Украины на новом уч.
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