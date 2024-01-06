На одном из пермских предприятий зарплату работников проиндексировали на 24%

Предприятием с наибольшим ростом заработной платы стало АО «Губахинский кокс».Пермская организация Горно-металлургического профсоюза России назвала предприятия Прикамья с наибольшим и наименьшим ростом заработной платы в 2023 году.
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