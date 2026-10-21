По данным официального сайта «Платона», в середине лета этого года в системе было зарегистрировано 2 028 472 транспортных средства и 921 тыс.
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