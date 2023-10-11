Рынок банковского страхования превзошел объемы докризисного периода

Рынок банковского страхования вырос на 40%, до 355,4 млрд рублей за первую половину 2023 года. В результате его объем полностью восстановился после падения прошлого года, а также превзошёл значение докризисного периода, следует из данных «Эксперт РА», с которыми ознакомились Frank Media.