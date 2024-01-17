В Турции назвали сроки решения проблемы с платежами из России

В Турции пообещали нормализовать ситуацию с платежами из России в ближайшие дни Фото: Osman Koycu / Unsplash Экспортерам в Турции обещают нормализовать ситуацию с денежными переводами из России в ближайшие дни, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя одной из фирм страны.