Avia.pro Добрый день, уважаемые! Признаюсь честно, не люблю я писать про органы. Полиция – тема, которой я бы предпочел избежать, но тут назрело, как говорится, терпеть больше нет сил.
Взгляд на крах системы глазами Колокольцева: От советской милиции до современной полиции
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Sergiy Che
Совком сраным все ваши "мины" заложены в основной своей массе!...
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11 мин.
Sergiy Che
Если бы "рухнула полностью полиция" ты бы тут не эту дурь напыщенную писал в интернетик, а отбивался бы топором от гопников которые рвались бы уже в твою квартиру!! Любят у нас диванные нытики сопли и визьги развозить как бабы в ПМС!...
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9 мин.
Sergiy Che
"...к тому мудаку, кто сменил название?..." Ты про коммунякнутых мудаков, которые с Петра першего существовавшую в России ПОЛИЦИЮ, переименовывали от нех делать в ментовку "переставляя кроватки"??))
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6 мин.
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