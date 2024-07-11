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  • Sergiy Che
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Взгляд на крах системы глазами Колокольцева: От советской милиции до современной полиции

Взгляд на крах системы глазами Колокольцева: От советской милиции до современной полиции

Avia.pro Добрый день, уважаемые! Признаюсь честно, не люблю я писать про органы. Полиция – тема, которой я бы предпочел избежать, но тут назрело, как говорится, терпеть больше нет сил.

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Комментарии
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Sergiy Che
Совком сраным все ваши &quot;мины&quot; заложены в основной своей массе!...
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11 мин.
Sergiy Che
Если бы &quot;рухнула полностью полиция&quot; ты бы тут не эту дурь напыщенную писал в интернетик, а отбивался бы топором от гопников которые рвались бы уже в твою квартиру!! Любят у нас диванные нытики сопли и визьги развозить как бабы в ПМС!...
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9 мин.
Sergiy Che
&quot;...к тому мудаку, кто сменил название?...&quot;  Ты про коммунякнутых мудаков, которые с Петра першего существовавшую в России ПОЛИЦИЮ, переименовывали от нех делать в ментовку &quot;переставляя кроватки&quot;??))
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6 мин.

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