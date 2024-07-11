Взгляд на крах системы глазами Колокольцева: От советской милиции до современной полиции

Sergiy Che

Если бы "рухнула полностью полиция" ты бы тут не эту дурь напыщенную писал в интернетик, а отбивался бы топором от гопников которые рвались бы уже в твою квартиру!! Любят у нас диванные нытики сопли и визьги развозить как бабы в ПМС!...