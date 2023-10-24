Константинов: Киев, Вашингтон и Лондон причастны к терактам на Крымском мосту

Украина, Соединенные Штаты Америки и Великобритания причастны к терактам на Крымском мосту. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов считает, что удар по мосту через Керченский пролив – это четко спланированная, выверенная операция, в том числе с помощью военной авиации и разведывательных беспилотников.