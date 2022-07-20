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Столичная полиция задержала наркодилера

Столичная полиция задержала наркодилера

Столичная полиция задержала 43-летнего мужчину по подозрению в торговле наркотиками. Работа по документированию велась полицией и прокуратурой сектора Рышкань около месяца, в течение которого за ним велось наблюдение и были собраны доказательства.

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