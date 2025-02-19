Тела боевиков разлетелись на сотни метров, после серии мощных взрывов в Одессе частично отсутствует электричество, вода и связь, Киев тоже содрогался от прилетов, удары по Украине на сегодня, 19 февраля Юлия СоколоваКомбинированный удар нанесла армия России 19 февраля по целям врага в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Хмельницкой областей.