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Тела боевиков разлетелись на сотни метров, после серии мощных взрывов в Одессе частично отсутствует электричество, вода и связь, Киев тоже содрогался от прилетов, удары по Украине на сегодня, 19 февраля

Тела боевиков разлетелись на сотни метров, после серии мощных взрывов в Одессе частично отсутствует электричество, вода и связь, Киев тоже содрогался от прилетов, удары по Украине на сегодня, 19 февраля

Тела боевиков разлетелись на сотни метров, после серии мощных взрывов в Одессе частично отсутствует электричество, вода и связь, Киев тоже содрогался от прилетов, удары по Украине на сегодня, 19 февраля Юлия СоколоваКомбинированный удар нанесла армия России 19 февраля по целям врага в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Хмельницкой областей.

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