«Дети еще не готовы к взрослой жизни»: петербуржцы высказались против сокращения сроков обучения в школе

С соответствующим предложением выступил Владимир Мединский Владимир Мединский выступил с заявлением о том, что в России необходимо сократить сроки обучения в школах, так как 11 классов образования – это «непозволительная роскошь».
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