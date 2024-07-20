Парагвай закупит у Бразилии 6 самолетов Embraer Super Tucano

Приобретение шести истребителей Embraer Super Tucano A-29 бразильского производства в рамках своих усилий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков санкционировал президент Парагвая Сантьяго Пенья, 19 июля сообщает RT.
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