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Автоэксперт Шкуматов: автопарку России грозит двукратное сокращение

В России существует риск возникновения дефицита новых автомобилей, что может привести к уменьшению автопарка вдвое в течение следующих пяти-десяти лет, считает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов, передает «Ридус».

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