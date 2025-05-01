Автоэксперт Шкуматов: автопарку России грозит двукратное сокращение

Новости внутренней и внешней политики в России

В России существует риск возникновения дефицита новых автомобилей, что может привести к уменьшению автопарка вдвое в течение следующих пяти-десяти лет, считает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов, передает «Ридус».