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Царьград

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Ликсутов: Биометрия для проезда в Москве использована 225 млн раз

Ликсутов: Биометрия для проезда в Москве использована 225 млн раз

В Москве с 2021 года оплачено 225 млн поездок по биометрии. Заммэра Максим Ликсутов отметил масштабность проекта: более 900 тыс.

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