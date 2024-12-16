Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Юрий Золотарев
    Тебя, Быдло-Бутус, нужно бы повесить первого - как говнюка, топящего за бандеро-сволочей! "Херроямслава", да? Палачам...Русские не остана...
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    чернильницы, стыда не имеют!Просто встретилис...
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    Мужики! Но ведь видите, что война бессмысленная, оборона бесперспективна и карачун наступит непременно. Какого чётрта...Русские не остана...

Украина не удержит Донбасс – экс-командир снайперов ВСУ

Украина не удержит Донбасс – экс-командир снайперов ВСУ

Еще год назад было понятно, что Украина не сможет остановить российское наступление. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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