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ТАСС: в некоторых городах России до конца 2022 года может появиться система выявления драк и ДТП по видеокамерам

ТАСС: в некоторых городах России до конца 2022 года может появиться система выявления драк и ДТП по видеокамерам

В некоторых российских городах до конца 2022 года может появиться система, способная с помощью видеокамер распознавать драки, ДТП и другие правонарушения, рассказал генеральный директор компании-разработчика технологии NtechLab Андрей Теленков.

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