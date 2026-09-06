Сила в правде
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Сила в правде

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Киев снова шепчет про капитуляцию, пока Уиткофф едет к Зеленскому. Но хотятли видеть Россию в Киеве?

Киев снова шепчет про капитуляцию, пока Уиткофф едет к Зеленскому. Но хотятли видеть Россию в Киеве?

В столице снова говорят про вокзал и капитуляцию, опрос дает больше 60% за референдум с уступками. Параллельно американцы едут из Кремля к Зеленскому.

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