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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Выяснилось, что людей на фестивале расстреливала израильская армия!

Израиль признал, что "некоторые" убитые участники музыкального фестиваля у границ Сектора Газа были уничтожены пилотом израильского же вертолета "Апач".

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Комментарии
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Андрей
очевидно ,что большинство погибших на совести самих евреев.
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1 д.
Регина Толстоброва
Хамас создан израильской разведкой. Израиль  и уничтожил людей. А палестинцев теперь  уничтожают. чтобы с земли выкинуть.
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1 д.
лл
лина любимцева
И ДЕТЕЙ резала израильская армия!!! Потому, что  рядом с сектором Газа - нашли огромное кол-во ГАЗА!! Эти жиды и своих убьют без раздумий, если это им будет выгодно... ФАШИСТЫ!! ПРЕСТУПНИКИ!!
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20 час.

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