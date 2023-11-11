Выяснилось, что людей на фестивале расстреливала израильская армия!

Хамас создан израильской разведкой. Израиль и уничтожил людей. А палестинцев теперь уничтожают. чтобы с земли выкинуть.

лл

лина любимцева

И ДЕТЕЙ резала израильская армия!!! Потому, что рядом с сектором Газа - нашли огромное кол-во ГАЗА!! Эти жиды и своих убьют без раздумий, если это им будет выгодно... ФАШИСТЫ!! ПРЕСТУПНИКИ!!