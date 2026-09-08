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Происшествия

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Сотрудники полиции Краснокамского района приняли участие в акции «Помоги пойти учиться»

Сотрудники ОМВД России по Краснокамскому району Республики Башкортостан в начале нового 2026–2027 учебного года организовали и провели акцию «Помоги пойти учиться».

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