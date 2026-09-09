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Царьград

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Летом в загородных лагерях Поморья отдохнули свыше 30 тысяч детей

Летом в загородных лагерях Поморья отдохнули свыше 30 тысяч детей

В Архангельской области подвели итоги летней оздоровительной кампанииЗа летние месяцы 2026 года в Архангельской области отдохнули 30 689 детей.

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