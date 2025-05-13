Колледжи Москвы готовят специалистов более чем по 150 специальностям — Собянин

Собянин рассказал о новых направлениях обучения в московских колледжах Современный рынок труда требует специалистов со средним профессиональным образованием, поэтому модернизация колледжей становится приоритетом в образовании.
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