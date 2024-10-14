Посвященная творчеству Чайковского лекция пройдет в клубе «Атом»

Лекция – концерт «Творчество П. И. Чайковского, его учеников и антагонистов в репертуаре пианистов прошлого и современности» пройдет 15 октября в клубе «Атом» в рамках работы музыкальной гостиной Романа Чистякова.
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