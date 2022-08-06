Театр абсурда

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Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией

Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией

Китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене.

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