Погружение в старину: в селе Васильевское пройдёт фестиваль «Новолетие»

Фестиваль «Новолетие» в 17‑й раз пройдёт под Тверью 20 сентября. 20 сентября 2026 года (воскресенье) в селе Васильевское Калининского округа состоится 17‑й историко‑этнографический фестиваль «Новолетие».
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