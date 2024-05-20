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Красный Полумесяц: Президент Ирана Раиси погиб

Красный Полумесяц: Президент Ирана Раиси погиб

В ночь на понедельник, 20 мая, спасателям удалось обнаружить место крушения вертолета, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Нет официального заявления от Ирана, нечего нагнетать !!!!
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16 час.
ИИ
Иван Иванов
Если они погибли, то в останках вертолета должны быть тела погибших людей.Человеческое тело полностью сгореть не может, фрагменты должны остаться. Началась охота на неугодных,Абде,Фицо,Раиси,кто следующий?
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16 час.

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