Мировое обозрение

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Атомная подлодка Connecticut столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море

Атомная подлодка Connecticut столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Расследование инцидента с атомной подводной лодкой военно-морских сил США USS Connecticut завершилось: оно показало, что объект, с которым столкнулась субмарина в водах Южно-Китайского моря, оказался подводной горой.

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