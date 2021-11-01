Атомная подлодка Connecticut столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Расследование инцидента с атомной подводной лодкой военно-морских сил США USS Connecticut завершилось: оно показало, что объект, с которым столкнулась субмарина в водах Южно-Китайского моря, оказался подводной горой.
ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Расследование инцидента с атомной подводной лодкой военно-морских сил США USS Connecticut завершилось: оно показало, что объект, с которым столкнулась субмарина в водах Южно-Китайского моря, оказался подводной горой.
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