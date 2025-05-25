В Молдове почтили память великого просветителя и первопечатника Франциска Скорины 

Посол Беларуси в Молдове Анатолий Бубен вместе с представителями белорусской диаспоры и Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Молдове Олегом Озеровым возложили цветы к памятнику Франциску Скорине в Кишинёве — в знак глубокого уважения к великому просветителю и первопечатнику.
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