В Молдове почтили память великого просветителя и первопечатника Франциска Скорины 

Посол Беларуси в Молдове Анатолий Бубен вместе с представителями белорусской диаспоры и Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Молдове Олегом Озеровым возложили цветы к памятнику Франциску Скорине в Кишинёве — в знак глубокого уважения к великому просветителю и первопечатнику.