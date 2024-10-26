Трое мужчин пострадали в Белгородской области из-за действий ВФУ за сутки

Три мирных жителя получили ранения в результате ударов украинских войск по населенным пунктам Белгородской области за истекшие сутки, 26 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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