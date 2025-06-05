Укро-эксперт: Атаковать аэродромы РФ нам помогло советское наследие

Политнавигатор Операция украинских спецслужб «Паутина» примечательна тем, что едва ли не впервые для такой массовой атаки были задействованы технологии искусственного интеллекта.
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