«Генеральская уборка» в Минобороны продолжается: Всех, кто «не мешал» ВСУ атаковать Курскую область

Число виновных в террористической атаке ВСУ на Курскую область и прорыве нашей границы 6 августа 2024 года продолжает расти.
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Две основных темы сегодня муссируются в русском сегменте интернета.. Это беспредел трудовых мигрантов и коррупция в Министерстве Обороны! Теперь оказывется кто-то виновных нашел в Курской трагедии! Как буд-то сегодня Россия воюет не с опытным, хорошо вооруженным противником, а с шайкой плохо вооруженных босяков! России сегодня противостоит весь западный мир, экономика которых превосходит в несколько раз экономику России! У России нет сегодня союзников, но тем не менее Вооруженные Силы России имееют превосходство на всей линии фронта... Да, в такой войне и неудачи были и наверняка еще какие-то будут! И не следует в этом искать чье-то предательство! ТАМ, на той стороне, тоже не дилетанты воюют....