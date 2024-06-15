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«БроукБойз» сыграет против «Родины Медиа» в четвертьфинале Медиалиги

МФЛ, 1/4 финала Первые матчи 15 июня, суббота «БроукБойз» – «Родина Медиа», начало в 21:00 Стартовые составы появятся за час до начала игры.

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