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Пункт-А

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В Астраханской области немного подкорректировали приток воды

В Астраханской области немного подкорректировали приток воды

Ее осенний уровень – в норме. С учетом складывающейся водохозяйственной обстановки в бассейнах водохранилищ Волжско-Камского каскада приток воды в гидроузлы ожидается в пределах 11,8-15,8 куб.

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