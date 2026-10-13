В Астраханской области немного подкорректировали приток воды

Ее осенний уровень – в норме. С учетом складывающейся водохозяйственной обстановки в бассейнах водохранилищ Волжско-Камского каскада приток воды в гидроузлы ожидается в пределах 11,8-15,8 куб.
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