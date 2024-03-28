Врач-терапевт военного комиссариата Санкт-Петербурга отделался условным сроком по делу о получении взяток

Напомним, в середине прошлого года группу врачей военно-врачебной комиссии Фрунзенского райвоенкомата Санкт-Петербурга обвинили в получение взяток за постановку фальшивых диагнозов и освобождение призывников от армии.
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