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В 2024 год — вместе с «Капиталом Страны»! Поздравления, итоги, планы

Мы вместе проводили 2023 год и встречаем 2024 год! Поздравляем вас и делимся планами на Новый год. От имени редакции федерального интернет-издания «Капитал Страны» мы хотим поздравить вас с Новым 2024 годом! Этот год обещает быть наполненным новыми возможностями, яркими событиями и удачным стартом ….

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