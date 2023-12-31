В 2024 год — вместе с «Капиталом Страны»! Поздравления, итоги, планы

Мы вместе проводили 2023 год и встречаем 2024 год! Поздравляем вас и делимся планами на Новый год. От имени редакции федерального интернет-издания «Капитал Страны» мы хотим поздравить вас с Новым 2024 годом! Этот год обещает быть наполненным новыми возможностями, яркими событиями и удачным стартом ….