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Циклон разгуляется в Одессе, погода резко испортится: неутешительный прогноз

Циклон разгуляется в Одессе, погода резко испортится: неутешительный прогноз

Ненастный октября начнет доставлять беспокойство нестабильной погодой в Одессе. Во вторник, 12 октября, в городе будет пасмурно и дождливо, а по области синоптики прогнозируют обильные осадки.

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