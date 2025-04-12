По ту сторону гроба. Сразу три психолога подтвердили существование жизни после смерти. Мистика или реальность

Опыты учёных свидетельствуют в пользу существования загробной жизни.Стало известно о том, что сразу три нейропсихолога Титус Ривас, Энни Дирвен и Рудольф Смит провели обширное научное исследование, в котором изучили более 70 случаев пережитой клинической смерти.