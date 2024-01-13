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Рогов: В окружении Зеленского проговорились о двух сценариях провокаций против России

Рогов: В окружении Зеленского проговорились о двух сценариях провокаций против России

Команда украинского президента хочет сделать "красивые картинки" для Запада, чтобы вернуть себе внимание мирового сообществаВладимир Зеленский и его подчинённые рассматривают два сценария провокаций против России.

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