«Не можем попасть в свои квартиры»: мигранты поселились в строящемся ЖК в Подмосковье и разгневали собственников

БлокнотРУ В подмосковном жилом комплексе «Белая Дача Парк», который возводит компания ПИК, прямо в квартирах собственников поселились строители-мигранты В подмосковном жилом комплексе «Белая Дача Парк», который возводит компания ПИК, прямо в квартирах собственников поселились строители-мигранты, чем вызвали негодование владельцев возводимого жилья, рассказывает телеграм-канал «MSK1.
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