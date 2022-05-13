Страна и люди

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Как правильнее отбирать деньги у пособников США

Как правильнее отбирать деньги у пособников США

Постоянный читатель пишет, что решение по формату конфискации наши власти ещё не приняли. Вполне понятно, что у иностранных компаний, пытающихся навредить экономике России, следует отбирать ту часть их бизнеса, которую они собираются закрывать.

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