"Ничего сейчас уже не меняет": Охлобыстин высказался о возможном возвращении Пугачёвой

Артист воздержался от критики решения Пугачевой покинуть страну, объяснив это тем, что она женщина.Приезд Аллы Пугачёвой в Россию, если он состоится, уже не окажет никакого влияния на ситуацию, заявил актёр Иван Охлобыстин.
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