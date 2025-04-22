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Царьград

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"Ничего сейчас уже не меняет": Охлобыстин высказался о возможном возвращении Пугачёвой

"Ничего сейчас уже не меняет": Охлобыстин высказался о возможном возвращении Пугачёвой

Артист воздержался от критики решения Пугачевой покинуть страну, объяснив это тем, что она женщина.Приезд Аллы Пугачёвой в Россию, если он состоится, уже не окажет никакого влияния на ситуацию, заявил актёр Иван Охлобыстин.

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Комментарии
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Амара Карпова
умерла то умерла старуха💯...
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